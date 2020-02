GENOVA. Coronavirus: tensione Liguria-Piemonte su vacanzieri Alassio

Ore di tensione tra Liguria e Piemonte per il trattamento dei cittadini piemontesi provenienti da Asti e oggi in stato di sorveglianza attiva all’Hotel Bel sit di Alassio, uno dei luoghi “caldi” del contagio Coronavirus.

Secondo i protocolli vigenti tutti i cittadini piemontesi che non necessitano di cure dovrebbero essere trasferiti ai loro domicili in provincia di Asti, presi in carico dalla Sanità Piemontese. Il trasporto, avallato dalla cabina di regia nazionale guidata da Commissario Borrelli sarebbe già stato predisposto e i cittadini, quelli che non necessitano di cure, potrebbero già partire per la loro casa, ma Regione Piemonte, da 24 ore, secondo quanto apprende l’ANSA, interpone molte difficoltà a riprendersi i suoi cittadini.

Oggi la regione Piemonte ha chiesto di praticare a tutti i cittadini in partenza un tampone per verificarne la positività, cosa assolutamente esclusa dai protocolli nazionali, che riservano il tampone ai soli casi di sintomi conclamati. In più dalla stessa regione arriverebbe la disponibilità a far entrare nei propri confini solo i soggetti cosiddetti negativi, lasciando di fatto i positivi, sia pure non malati, in regione Liguria. Una pratica unica fino ad oggi.

Ieri regione Lombardia ha accolto 12 persone provenienti da Alassio, prendendoli in carico nei loro domicili. E questo nonostante la situazione della Lombardia sia ben più seria di quella del Piemonte. La tensione è palpabile anche perché ad Alassio all’intento dell’hotel la situazione non è semplice.

C’è stupore in Regione per l’atteggiamento del Piemonte che non vuol prendersi carico dei propri cittadini, trasportabili in condizione di sicurezza secondo gli esperti della sanità. Regione Liguria ha ribadito la disponibilità a prendersi carico di tutti, come già sta facendo, ma i cittadini chiusi nell’hotel rifiutano i pasti, e la situazione sta diventando pesante.

“Se il Piemonte non accetterà di riprendersi i propri 32 cittadini qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità”, dice una fonte ben informata in Regione

