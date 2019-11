GENOVA. A.Mittal: Toti, governo schizofrenico ha fatto un disastro

“Credo che sia un po’ come la vecchia tripla

al totocalcio: un giorno sento 1, un giorno sento 2 e un altro giorno

sento X”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani

a Genova interviene sulle prese di posizione del Governo per salvare le

acciaierie ex Ilva dopo l’annuncio del recesso di Arcelor Mittal. “Mi

sembra che siano sempre più schizofrenici: un giorno bocciano lo scudo

penale e il giorno dopo lo ripropongono con un emendamento – ha detto -.

Glielo consiglio, era più comodo votarlo insieme alla legge, perché già

il Parlamento ha una sua difficoltà a fare le cose rapidamente. Diciamo

che se l’idea era quella di far scappare Mittal, ci sono riusciti

perfettamente. Se l’idea era quella di dare un pretesto a una Mittal già

in fuga, ci sono riusciti altrettanto perfettamente e – ha concluso –

credo che dal punto di vista del disastro abbiamo fatto un centro

pieno”.

Commenti