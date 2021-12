«Le memorie del Gelindo si legano indissolubilmente alle memorie dell’infanzia, dal giorno in cui mio padre mi portò a vederlo per la prima volta, e per l’affollamento della sala potei seguirlo solo stando a cavalcioni sulle spalle paterne, come si conviene ad ogni rapporto tra nano e gigante». A ricordare è Umberto Eco, il famoso semiologo, filosofo, narratore, linguista «et bien plus encore», alessandrino di nascita, scomparso nel febbraio 2016.

Gelindo, il testo teatrale più diffuso in Piemonte, per lo meno sino alla Grande guerra, risulta d’incerta origine. Un tempo era letto [...]