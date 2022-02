Gatto!

Gatto che prendi il sole sul tetto come se fosse il tuo letto, invidio la sorte che è Tua, ché neppur sorte si chiama. Ti crogioli al sole in queste fredde giornate invernali dove Tu senti solo quel che senti. La tua ombra sorniona dimostra che sei felice come sei, il Tuo nulla è tutto Tuo. Caro gatto Ti osservo tranquillo sul tetto e sei l’emblema dell’irrequietezza e della pazienza allo stesso tempo. A volte non resti nello stesso posto più di un piuma che sospinta da un refolo di vento va avanti e indietro, adesso sei immobile a guardia del tetto, come una sfinge, e dal Tuo posto di osservazione e né la fame, né la sete possono distrarti dalla Tua profonda meditazione.

Favria, 8.02.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Quando ci alziamo sentiamoci a casa nella testa, non lasciamo che la paura ci schiacci nel letto. Felice martedì.

