Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Stampato a febbraio nella collezione “Fuori Collana” dell’Editrice Tipografia Baima – Ronchetti & C. di Castellamonte, “Gatti in città – L’amica ritrovata” è un romanzo scritto a quattro mani da madre e figlia, rispettivamente Graziella Ardizzone e Ilaria Guerra che parla di una coppia “gatto-canara”, Anteria e Markus, italiana lei che ha una galleria di stampe antiche in Aosta e tedesco lui, amici umani degli animali, vivono in una casa ad Entrebin dominata dalla Becca di Viou in Valpelline. La casa è il rifugio di due comunità, i “gatti di dentro” e i “gatti di fuori”, ma il ménage viene presto sconvolto da una novità: Anteria deve andare inspiegabilmente a Torino per… e così comincia l’avventura in autentico stile che ricorda l’autore americano, direttore generale del mitico “King Features Syndicate” Ward Greene, che scrisse tra l’altro “Happy Dan, The Whistling Dog” (meglio noto da noi con il titolo “Lilly il vagabondo”). Tutto inizia con un finestrino lasciato da Markus per andare in città. Situazioni comiche e drammatiche in un escalation di situazioni che vedono il gruppo dei gatti di montagna arrivare in città in un giardino d’ospedale a Torino. Qui però il dominio è dei gatti di città e bene o male i montanari in trasferta dovranno dialogare con il loro capo, il temibile Charlie. Luoghi notturni ora magici ai loro occhi, accoglienti e insieme paurosi. Gatti realmenti visssti e che ancora vivono. Ma perché Anteria è dovuta andare via?

Graziella Ardizzone è nata a Torino ed è bollenghina d’adozione dove vie col marito e otto gatti in una vecchia cascina. Laureata in Lettere e poi in Medicina a Torino, vanta numerosi titoli di narrativa gattesca anche in collaborazione, come questo ultimo romanzo, con la figlia Ilaria Guerra che è nata a Torino, vissuta in Savoia, in Belgio e in Francia del Nord. All’Università di Lille si è laureata in lingue e letterature straniere e si è sempre occupata di Europa e di gatti. Con la madre ha scritto inoltre La ballata di Tapie e Grande Nero e La Micizia, due titoli per Mursia Editore.

Graziella Ardizzone, Ilaria Guerra, “Gatti in città – L’amica ritrovata”, Editrice Tipografia Baima – Ronchetti & C., 15 €.

Commenti