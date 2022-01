Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova scuola di via Regione Fiore. Qualche giorno fa l’amministrazione ha iniziato a muovere i primi passi per l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la redazione del progetto eseutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il tutto per un costo di circa 130 mila euro.

La nuova scuola gassinese andrà a sostituire alcuni dei vecchi plessi: Borione e Gandhi.

Gli edifici della “Gandhi” e della “Borione” d’altronde sono antiquati.

La prima risale agli Anni 70, quando si sentirono gli effetti del Boom; non solo [...]