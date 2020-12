GASSINO. Un bando per l’installazione di telecamere pensato per i commercianti

Una nuova opportunità per incrementare la sicurezza nel territorio gassinese. L’amministrazione, ha pubblicato un bando dove mette a disposizione dei contributi (5 mila euro in tutto) che artigiani e piccoli negozianti potranno utilizzare per l’acquisto di impianti di videosorveglianza. I sistemi di videosorveglianza oggetto del contributo [...]



