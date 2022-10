Finti operatori dell’ENEL che entrano in casa per delle “promozioni”? Magicamente i loro strumenti fanno contatto con oro e argento? Telefonate eterne da cui si esce con abbonamenti mensili non richiesti?

Truffe e raggiri a Gassino sono decisamente in aumento e, l’amministrazione comunale, in cooperazione con il Comando di Polizia Municipale e i Carabinieri, ha deciso di dire basta.

Venerdì 21 ottobre è stato indetto un incontro al Centro Ricreativo Comunale di via Madonnina, sotto gli occhi vigili del presidente del Centro Luciano Vinci.

L’obiettivo è stato quello di far chiarezza sugli ultimi accaduti inerenti [...]