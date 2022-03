L’amministrazione, mercoledì sera, ha esposto le pratiche che ha attivato per dare il suo contributo alle comunità ucraine colpite dalla Guerra.

La serata è andata in scena presso il centro Primo Levi di Via Don Camillo Ferrero c’erano anche le associazioni locali, la Croce Rossa e la Protezione Civile. All incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio Regionale, Stefano Allasia, tutta l’amministrazione locale e molti consiglieri, l’associazione Girotondo con la presidente Rapalino, il segretario del PD Luigi Coccato, e molti cittadini.