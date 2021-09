Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. Venerdì 10 settembre torna la festa patronale. Tantissimi eventi previsti fino al 14 settembre.

“Siamo felici ed entusiasti – spiega Guido Savio della Pro Loco, che organizza la manifestazione – di proporre, dopo le tante difficoltà di quest’anno, il programma della nuova festa patronale 2021. Riprendiamo il discorso sospeso dopo la nostra ultima edizione della Patronale 2019. Abbiamo lavorato per coniugare il rispetto delle normative anti-Covid con lo spirito e la ricerca della qualità che ha sempre contraddistinto le scorse edizioni!”.

Si parte venerdì 10 settembre, alle 19, con l’apertura degli stand gastronomici e del bar del Babe in via Don Camillo Ferrero 1.

Alle 19,30, poi, “Street Food e persi pien” in Corso italia a cura del Comune di Gassino. Alle 20, invece, è prevista l’apertura del LunaPark di via Foratella.

Alle 21 apertura della mostra fotografica “Una rondine sui cieli di Gassino” a cura del Gruppo Donatori di Sangue di Gassino.

Alle 21,30, invece, è previsto il concerto live de “Gli Splenidi” presso il Salone Polifunzionale Don Camillo.

Si prosegue, poi, sabato 11 settembre, dalle 8 del mattino, con l’apertura del mercato in Piazza Dalla Chiesa.

Alle 11, presso il Palazzo Comunale, è fissata l’inaugurazione dell’info point sul calcare di Gassino. Un progetto dell’associazione CaCo3+Ga Amici del Calcare di Gassino, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Gassino.

Si continua alle 14 con la gimkaa per i ragazzi dai 5 anni in su presso il campo comunale di via diaz a cura del Bussolino sport.

Alle 19, poi, appuntamento in via Don Camillo Ferrero per l’apertura degli stand gastronomici.

20,30 appuntamento presso la chiesa parrocchiale per il Santo rosario in onore di Maria Bambina con la partecipazione del corpo musicale Respighi.

Alle 21, poi, in Piazza Sampieri andrà in scena la proiezione del video “Una rondine sui cieli di Gassino”.

A seguire, alle 21,15, concerto bandistico “Musica tra amici” dedicato a Maria Bambina, patrona di Gassino, con la partecipazione del corpo musicale Respighi e della Filarmonica di Moncalieri.

La giornata si chiuderà alle 21,30 con il concerto live dei Radio Paxi.

Si continua domenica 12 settembre con la festa delle associazioni, dalle 10, in Corso Italia.

Alle 11,30, in via Don Camillo Ferrero, appuntamento con “Avere 160 anni a Gassino oggi”, per la condivisione dei risultati del progetto Unità D’Italia.

Si continua nel pomeriggio, alle 17, presso il teatro vecchio, con lo spettacolo “Mistero Buffo”. Alle 19, invece, tutti al campo sportivo di via Diaz per l’esibizione della Libertas di Gassino. La giornata si chiuderà alle 21,30 con il concerto della Cipo Sugar Band.

La festa prosegue anche lunedì 13 settembre, dalle 15,30, con “Nati per leggere”, presso il giardino donatori di sangue attiguo alla biblioteca comunale. A seguire, alle 21,30, il Galà dello sport presso il campo sportivo di via Diaz. La giornata si chiude alle 22 con la serata “Giovani#Carete”.

La patronale si chiuderà martedì 14 settembre con la classica fiera mercato, a partire dalle ore 8, in Corso Italia.

Gran Finale, martedì sera, dalle 22, con lo spetacolo degli “Explosion”.

Commenti