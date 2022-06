Il 23 maggio 1992 e la strage di Capaci, una data e un avvenimento che rimarranno per sempre nella memoria dello Stato italiano. Il parlamentino gassinese, riunitosi in Consiglio Comunale lunedì 30 maggio, non ha mancato di ricordare, a trent’anni dall’attentato, l’avvenimento.

«Con l’apposizione della targa che intitola la nostra sala consiliare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino abbiamo voluto onorare la memoria di questi due magistrati che hanno dato la loro vita per lo Stato – dice un’emozionata Rosetta Tropea, vice-Sindaco di Gassino – l’idea è nata nel 2017: la nostra sala consiliare [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.