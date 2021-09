Ascolta l'Audio Dell'Articolo

C’è grande soddisfazione in città per il riuscito ritorno in grande stile della festa patronale cittadina.

“Siamo felici ed entusiasti – spiegava, qualche settimana fa, Guido Savio, Presidente della Pro Loco, che organizza gran parte della manifestazione – di proporre, dopo le tante difficoltà di quest’anno, il programma della nuova festa patronale 2021. Riprendiamo il discorso sospeso dopo la nostra ultima edizione della Patronale 2019”.

E così è stato, tutto è ripartito quasi come la città lo aveva lasciato prima della pandemia.

Grande soddisfazione da parte del primo cittadino, Paolo Cugini (in foto).

“Certamente – racconta – è stato complicato, abbiamo dovuto aggiungere pezzi modificare disposizioni. È andata bene, benissimo. Una parte consistente è stata curata dalla Pro Loco ma c’è stato un impegno anche del Comune e di altre associazioni. C’è sempre qualcosa da migliorare. Non era scontato perché tanti comuni hanno rinunciato ad organizzare le feste patronali. Non posso che dire grazie alle tante persone che hanno collaborato”. Il Sindaco, poi, rivendica anche l’organizzazione “geografica” degli eventi.

“La scelta – spiega – di distribuire la festa in tanti punti della città è meno appagante dal punto di vista dell’occhio ma è stata vincente, ha coinvolto tanti posti diversi del territorio e ci ha aiutato a dominare bene anche il flusso delle persone”.

