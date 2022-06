Nel tardo pomeriggio di martedì 14 giugno, da via Diaz fino a Corso Italia, una sola e semplice domanda ha attanagliato molti gassinesi: ma siamo rimasti senz’acqua?

Nello stupore e incredulità diffusa, l’annuncio del Sindaco di Gassino Paolo Cugini è arrivato tempestivo tramite social: “si è verificato un guasto all’acquedotto che interessa una serie di utenze di Gassino”, si legge.

Una tubatura in un condominio in via Diaz, parrebbe, avrebbe avuto un problema con una fuga d’acqua. Non riuscendo subito ad individuare il guasto, la società di competenza SMAT (Società Metropolitana Acque Torino) è stata obbligata [...]