GASSINO TORINESE. Lo SPI CGIL LEGA 27 di Gassino/San Mauro Torinese, in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e con l’Associazione “Magdeleine G” di Gassino Torinese, promuove la Prima edizione del Premio Letterario “Gli anziani si raccontano”.

Il Premio nasce dalla volontà di sollecitare – attraverso memorie, testimonianze, racconti e poesie – riflessioni sui particolari aspetti che la vita normale ha assunto durante la pandemia.

La partecipazione al concorso è aperta alle cittadine e ai cittadini dai 60 anni in su, residenti in Gassino T.se, San Mauro T.se, S. Raffaele Cimena, Cinzano, Castiglione T.se, Rivalba, Sciolze.La Prima Edizione del Premio si articola in due sezioni: Scritture in prosa in lingua italiana; poesia in lingua italiana, non necessariamente in rima.Si può partecipare ad una sola sezione a concorso, con una sola opera per la prosa e al massimo due per la poesia. I lavori appartenenti alla sezione prosa dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:la lunghezza massima degli scritti non deve superare le quattro cartelle ( 1 cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi), formato A4; carattere da utilizzare Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. Se il testo verrà consegnato scritto a mano non dovrà superare le 8 pagine protocollo. I lavori appartenenti alla sezione poesia potranno consistere al massimo di due opere, di non più di 30 versi ciascuna. Le opere dovranno essere inviate in tre copie a: “Premio Letterario “Gli Anziani si raccontano” – Luci e Ombre – tramite: posta elettronica all’indirizzo: spito27@cgiltorino.it; tramite posta ordinaria all’indirizzo: SPI CGIL Via Don Camillo Ferrero 2 – 10090 Gassino T.se. Infine con la consega a mano presso la sede della Cgil in via Via Don Camillo Ferrero 2. La scadenza del concorso è fissata per il giorno 31 agosto 2021.

