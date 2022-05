Il recupero del campo Olindo Fiore di Bussolino per fini sportivi e ricreativi rientra all’interno degli obiettivi dell’amministrazione comunale Gassinese; o almeno, questo è quanto si evince dalla determina comunale del 29 marzo, determina rientrante nel DUP – Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

La struttura in questione, nel 2010-11, era in gestione del Bussolino Sport. Con il passare del tempo, tuttavia, l’associazione sostenne che il campo non fosse più a norma e necessitasse di lavori, motivo per cui esso non venne più utilizzato. Dopo 2 anni, la gestione del campo passò nelle mani dell’amministrazione [...]