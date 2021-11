GASSINO TORINESE. Una nuova opportunità per incrementare la sicurezza nel territorio gassinese. L’amministrazione, ha pubblicato un bando dove mette a disposizione dei contributi (5 mila euro in tutto) che artigiani e piccoli negozianti potranno utilizzare per l’acquisto di impianti di videosorveglianza.

I sistemi di videosorveglianza oggetto del contributo dovranno essere composti da un minimo di due telecamere, di cui almeno una posizionata in modo da consentire l’osservazione della via pubblica antistante il fabbricato.