Armadi aperti alla ricerca di camicie di lino e morbidi pantaloni: giovedì 14 luglio Gassino si tingerà di bianco, il tutto in occasione della cena organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco.

“Questa è il nostro primo tentativo di cena in bianco, ma era da un po’ di anni che pensavamo di organizzare un evento del genere, con lo spirito di far incontrare le persone di Gassino in un momento corale, conviviale e rilassato” ha spiegato Guido Savio, presidente della Pro Loco cittadina.

Il ritrovo, per i gassinesi, sarà alle ore 8 di sera in Piazza Antonio [...]