Appuntamento per la classica festa della frazione di Gassino per il prossimo fine settimana. Le patronale di Bardassano, ancora una volta, si celebrerà in forma ridotta rispetto agli anni prima della pandemia.

Si sabato 25 con l’apertura del banco di beneficenza alle 20,30.

Si prosegue, poi, domenica 26 con l’apertura del mercatino nella piazza della frazione (resterà aperto fino alle 18), alle 10 con l’apetura della mostra di Claudio Gioria e Gianni Bini. Seguirà la messa in onore si San Michele alle 11. Alle 18 è previsto, in chiesa, il concerto del “Super Quarchet”.

