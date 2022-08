L’amministrazione Cugini pone un’altra pietra, metaforica ma anche fisica, in quel di Gassino: giovedì 28 luglio sono partiti i lavori per la costruzione del nuovo Ecocentro Consortile cittadino. L’Ecocentro, che si situerà sul terreno dove sorgeva il vecchio depuratore comunale, sarà costituito da 12 cassoni per la raccolta e smaltimento di rifiuti, un luogo al servizio di tutti i cittadini che fanno riferimento al consorzio del Bacino 16 (area attorno al chivassese).

“La sponda destra del Po’ era scoperta ed è quindi stata individuata quest’area di Gassino per la costruzione dell’Ecocentro – ha spiegato Andrea [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.