Tra marciapiedi rifatti, la costruzione della nuova scuola, vari lavori portati a termine e alcune opere pubbliche messe in forse dall’aumento dei costi delle materie prime, una vecchia conoscenza della politica gassinese ha pensato di dire la sua a riguardo dell’operato dell’amministrazione comunale (e non solo). La figura in questione è quella di Luigi Coccato, Segretario del Partito Democratico e già presente tra le fila gassinesi durante i 15 anni di amministrazione Varetto.

“Le elezioni amministrative del 2024 si avvicinano, che cos’è che ha funzionato in questi anni a Gassino?”