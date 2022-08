Risale solo a qualche settimana fa la decisione dell’amministrazione comunale gassinese di far partire la gara per avviare il sevizio (attualmente assente) di pre e post scuola presso l’istituto Collodi di via Regione Fiore, il tutto a seguito delle colorite lamentele dei genitori degli alunni. A una decina di giorni di distanza, poi, arriva un’altra novità inerente alla Collodi: partiranno i lavori di valutazione acustica su alcune parti dell’istituto.

Criticando l’assenza del servizio di pre e post scuola, alcuni genitori avevano colto l’occasione per lamentare il fatto che le classi non fossero insonorizzate e [...]