Dopo le vicende dell’ultima campagna elettorale nel 2019, il dibattito a riguardo del centro commerciale che dovrebbe sorgere a Gassino Torinese, nell’area Enerpetroli, continua a non essersi esaurito.

L’occasione, questa volta, è stata la Commissione Opere Pubbliche, riunitasi lunedì 11 aprile in Comune a Gassino. Nel corso della riunione è stata approvata la costruzione di una nuova rotonda e di una pista ciclabile costeggiante la Strada Provinciale 509. La rotonda in questione dovrebbe servire per facilitare lo scorrimento del traffico in prospettiva della costruzione del centro commerciale.