GASSINO TORINESE. Sabato si sono ritrovati per fare il punto della situazione in vista della presentazione della civica Gassino Domani prevista per sabato 20 novembre.

I fondatori di questa nuova lista sono: Cristian Corrado, Giovanni Todarello, Ivo Audino, Antonio Fogaroli, Alessandro Lorenzon, Donato Spaducci.

Molti di questi sono ex 5 Stelle che hanno scelto la via del civismo per continuare il loro impegno politico in città.