Attenzione per l’ambiente, rispetto dei luoghi in cui viviamo e un corretto smaltimento dei rifiuti: tutti temi decisamente attuali e per cui l’amministrazione comunale gassinese ha deciso di rispondere presente. L’ultima settimana di settembre, infatti, vedrà il ritorno sul territorio cittadino di “Puliamo il Mondo”, iniziativa promossa da Legambiente e progetto a cui Gassino aderisce dal 2016.

“Il sostegno del Comune per queste giornate c’è da 7 anni, diciamo che la partecipazione all’iniziativa è stata una novità della nostra amministrazione. I giorni prefissati, quest’anno, sono il 23, 24 e 25 settembre; c’è la possibilità [...]



