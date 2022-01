Prosegue l’iter per la realizzazione di un nuovo centro commerciale, da 40 mila metri quadrati, Via Valle Baudana numero 3. Qualche giorno fa, infatti, l’amministrazione ha approvato il progetto preliminare presentato dalla Develop 92 srl (la società che si occupa della progettazione per conto dei privati).

“Si tratta – spiega il Sindaco Paolo Cugini – di un passaggio normale che fa capire come l’iter stia proseguendo con la fine della bonifica”.

Siamo nell’area di Enerpetroli, un’azienda che distribuisce prodotti petroliferi a imprese, aziende agricole, condomini, enti pubblici e privati nel centro Italia.

Proprio a [...]