Consigliera di opposizione tra il 1995 e il 1999, Sindaca tra il 1999 e il 2009, vice sindaca fino al 2014 e, infine, consigliera di minoranza nella sua ultima legislatura tra il 2014 e il 2019.

È una storia lunga quella di Maria Carla Varetto, 24 anni in amministrazione in tutti i ruoli: opposizione, governo per 15 anni, e poi di nuovo opposizione. Un’esperienza che, nel bene e nel male, l’ha segnata. Varetto racconta le difficoltà di una donna Sindaca nel 1999, quando la presenza femminile all’interno del mondo della politica era ai minimi [...]