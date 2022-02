Luigi Coccato è il nuovo segretario del Partito Democratico, venerdì pomeriggio il congresso della sezione gassinese (che comprende anche Castiglione, San Raffaele Cimena, Sciolze, Rivalba e Cinzano) ha sancito il passaggio di consegne da Antonio Casciano a Luigi Coccato.

69 anni. Vecchia conoscenza della politica locale tra le fila del Partito Comunista Italiano. Nel 1980 entrò nell’amministrazione come assessore alla cultura, rimase in consiglio tra maggioranza e opposizione fino al 1999, una ventina d’anni in cui fu assessore al bilancio, alla cultura e all’edilizia. Successivamente, nei 15 anni di amministrazione Varetto, ha continuato a fare [...]