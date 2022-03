Giuseppe e Paola, 67 e 63 anni, hanno già preparato il letto e la stanza per gli ucraini che a breve arriveranno a casa loro.

A fare compagnia alla nuova famiglia, poi, ci sarà anche un piccolo cagnolino giocherellone, di 2 anni e mezzo, Aron.

È questa la storia di una delle tante famiglie piemontesi (più di 1500 in tutto) che hanno risposto presente di fronte alla ricognizione lanciata su tutto il territorio per verificare la disponibilità di nuclei o singoli ad accogliere temporaneamente gruppi di persone provenienti dell’Ucraina, composti in gran parte da donne [...]