“Questo è un primo tentativo, ma siamo davvero fieri del risultato e anche della partecipazione, a maggior ragione in questo periodo. C’è stata qualche defezione da Covid, ma siamo quasi a 200 persone, che era il limite massimo che ci eravamo dati” ha affermato Guido Savio, presidente della Pro Loco gassinese, in occasione della cena in bianco della scorsa settimana.

Giovedì 14 luglio, tra posate, piatti e flûtes di spumante, i gassinesi, tutti rigorosamente in bianco, hanno partecipato copiosi alla cena organizzata da Pro Loco e con il patrocinio del Comune.