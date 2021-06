Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. Lo SPI CGIL LEGA 27 di Gassino/San Mauro Torinese, in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e con l’Associazione “Magdeleine G” di Gassino Torinese, promuove la Prima edizione del Premio Letterario “Gli anziani si raccontano”.

Il Premio nasce dalla volontà di sollecitare – attraverso memorie, testimonianze, racconti e poesie – riflessioni sui particolari aspetti che la vita normale ha assunto durante la pandemia.

La partecipazione al concorso è aperta alle cittadine e ai cittadini dai 60 anni in su, residenti in Gassino T.se, San Mauro T.se, S. Raffaele Cimena, Cinzano, Castiglione T.se, Rivalba, Sciolze.

La Prima Edizione del Premio si articola in due sezioni: Scritture in prosa in lingua italiana; poesia in lingua italiana, non necessariamente in rima.

Si può partecipare ad una sola sezione a concorso, con una sola opera per la prosa e al massimo due per la poesia

I lavori devono intendersi come individuali e comprensivi di titolo.

I lavori appartenenti alla sezione prosa dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:la lunghezza massima degli scritti non deve superare le quattro cartelle ( 1 cartella equivale a 1800 caratteri, spazi inclusi), formato A4; carattere da utilizzare Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. Se il testo verrà consegnato scritto a mano non dovrà superare le 8 pagine protocollo.

I lavori appartenenti alla sezione poesia potranno consistere al massimo di due opere, di non più di 30 versi ciascuna.

Tutte le opere devono essere inedite e non verranno restituite.

Le opere inizialmente saranno esaminate da una Commissione che selezionerà una “rosa” di dieci finalisti per ogni Sezione.

Una Giuria di critici (i cui nominativi verranno resi noti in sede di premiazione) sceglierà, tra i finalisti, tre opere per ciascuna Sezione.

Le opere dovranno essere inviate in tre copie a: “Premio Letterario “Gli Anziani si raccontano” – Luci e Ombre – tramite: posta elettronica all’indirizzo: spito27@cgiltorino.it; tramite posta ordinaria all’indirizzo: SPI CGIL Via Don Camillo Ferrero 2 – 10090 Gassino T.se.

Infine con la consega a mano presso la sede della Cgil in via Via Don Camillo Ferrero 2.

La scadenza del concorso è fissata per il giorno 31 agosto 2021.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il giorno 12 dicembre 2021 presso il Teatro del Vecchio Mercato in Piazza Sampieri.

“La pandemia ha ridotto drammaticamente lo “spazio vitale” delle persone, – spiegano dal Sindacato – soprattutto degli anziani e di quelle più fragili, costringendole all’isolamento, causando stati di ansia e nevrosi aggravati dal dover differire cure mediche ritenute importanti. Noi dello SPI abbiamo pensato di rendere visibili questi stati emotivi tramite questa iniziativa”.

