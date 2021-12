GASSINO TORINESE. Dovevano essere 93 e invece le Case di Comunità in Piemonte saranno 82, ben 11 in meno di quelle preventivate. È per questo che domenica 19 dicembre i Sindaci della collina hanno preso carta e penna per scrivere all’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi per sottolineare la presenza di “almeno una Casa di Comunità” nella zona collinare. Di seguito la lettera dei primi cittadini.

“Lo scorso giovedì, 9 dicembre si è svolta in presenza ad Ivrea l’Assemblea dei Sindaci dell’Asl To4, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità.