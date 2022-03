Basterebbero gli occhi di Svetlana per comprendere, da quaggiù, la delicatezza con cui dovremmo trattare la questione. Ha gli occhi di ghiaccio e sulle prime ci tratta con ritrosia: è una cittadina ucraina residente a Gassino, e noi non sempre siamo pronti a fare domande ponderate con parole pesate. Saremo forse assuefatti da questa normalità? D’altronde tutto potrebbe sembrarci tutto così familiare. Sembra la colletta alimentare alla Coop. I volontari che fanno pacchi, qualcuno che aggiorna la stampa; i buongiorno e i buonasera fra concittadini: aiutare un popolo in guerra porta anche un’aria di [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.