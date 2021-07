Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. Dopo tanti mesi di chiusura anche la Pro Loco di Gassino torna in “piazza” per allietare le serate dei gassinesi.

Dopo le partite della nazionale Italiana ai campi di via Diaz, giovedì, in Piazza Sampieri, è prevista la proiezione di “Bohemian Rhapsody”.

“Piazza Sampieri – fanno sapere dall’associazione – ci ospita per la serata di apertura dei nostri incontri di luglio! Siete tutti invitati”.

Dopo l’assemblea dei soci, dunque, anche il ritorno in scena dell’associazione cittadina evidenzia il percorso che sta portando verso una nuova normalità, con i primi eventi all’aperto.

