GASSINO TORINESE.

Ne avevamo già parlato tempo fa ma ora è quasi cosa fatta: Gassino Domani sarà una delle nuove liste civiche che si presenterà alle prossime elezioni amministrative tra meno di 3 anni.

Con quale candidato Sindaco? Probabilmente Cristian Corrado.

Iniziano, quindi, i movimenti in vista delle prossime elezioni amministrative previste nel 2024.

L’attuale Sindaco, Paolo Cugini, è al suo secondo mandato e quindi, come prevede la legge, non potrà ricandidarsi.

Per lui, secondo quel che si dice, potrebbe profilarsi una candidatura in Regione (un’eventualità che lui stesso aveva preso in considerazione già alle precedenti elezioni regionali prima di decidere di ricandidarsi a Gassino).

Sono in corso, quindi, una serie di movimenti per provare a costruire nuovi progetti.

Tra questi ci sarebbe quello dell’ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Cristian Corrado.

Già candidato Sindaco nel 2014, candidato in Regione nelle liste dei grillini nel 2019 e oggi candidato consigliere a San Mauro nelle liste dei 5 Stelle.

Tra qualche anno, però, potrebbe ritentare la sorte per occupare la poltrona più importante del palazzo civico gassinese.

Al suo fianco, stando ai rumors, ci sarebbe una lista civica pronta a sostenere la sua candidatura a Sindaco.

Un’eventualità che lo stesso Corrado conferma.

“Stiamo lavorando a questa lista da un po’, – commenta – dopo le elezioni comunali di queste settimane, intorno a metà ottobre, ci vedremo per fare una presentazione ufficiale”. Niente più partiti dunque ma una lista trasversale. “Sto cercando di mettere insieme – racconta – delle persone di tutte le estrazioni per rappresentare l’intero territorio. Avvocati, persone del mondo dell’associazionismo, tutte persone che non hanno nessuna esperienza politica o quasi. Proveremo ad avere persone che non rappresentino nomi già sentiti e risentiti”.

I fondatori di questa nuova lista sono: Cristian Corrado, Giovanni Todarello, Ivo Audino, Antonio Fogaroli, Alessandro Lorenzon, Donato Spaducci.

Gassino Domani, in teoria dovrebbe essere il nome del nuovo contenitore politico. “Cercheremo – prosegue Corrado – di aiutare Lorenzon in consiglio. Detto ciò, in paese potrebbe essere il momento del cambiamento reale. Stiamo provando a fare una lista che sia conosciuta e non nata a 6 mesi dalle elezioni, una squadra riconosciuta sul territorio e coesa con un obiettivo comune, la Gassino del domani”.

Questi, dunque, i movimento per quanto riguarda l’opposizione.

Resta da capire se l’attuale componente che sostiene la maggioranza, Dialogassino, prenderà in considerazione l’eventualità di sostenere Corrado o se, invece, porterà avanti una candidatura interna (il nome buono, in questo caso, potrebbe essere quello dell’attuale assessore all’urbanistica Andrea Morelli).

