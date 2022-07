Il Centro Polivalente di via Diaz è sicuramente un evergreen tra i dibattiti gassinesi. La critica al (non) operato dell’amministrazione, nel corso del tempo, ha unito le posizioni più disparate. Per citarne alcune, si vedano le interrogazioni scritte di Alessandro Lorenzon (Consigliere di minoranza M5S), le lamentele di Cristian Corrado (leader della lista Gassino Domani) e i molti dubbi delle associazioni gassinesi, prima fra tutte ASD Libertas Gassino Ginnastica Artistica.

Se le cause in corso sui terreni non permettono di intervenire sul Polivalente, come mai l’amministrazione comunale si starebbe muovendo per sistemare il manto [...]