Le molteplici lamentele, cominciate tramite i vari gruppi social, a riguardo della condizione delle aree verdi e dello stato dei parchi giochi gassinesi hanno bussato anche alle porte del municipio, il tutto in occasione del Consiglio Comunale di mercoledì 13 luglio.

“Assurdo che ci siano parchi con altalene tenute assieme da nastri e giochi rotti”, “Vergogna! La mia bambina in via Foratella è caduta perché si è rotta una catenella dei giochi”, “avere aiuole in queste condizioni è inaccettabile”questi solo alcuni dei pareri che si leggevano su Facebook qualche mese fa.