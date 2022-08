“L’unica cosa che vogliamo sapere, dopo aver contattato a più riprese l’amministrazione comunale, è se il servizio di pre e post scuola alla materna Collodi ripartirà o meno”, “la richiesta non è banale: si tratta di un servizio alle famiglie, ma anche di un riallineamento alla tanto desiderata normalità”, “non attivare il pre e post scuola è assurdo, in altri paesi fuori Gassino è garantito” lamentavano a giugno alcuni gassinesi, in rappresentanza dei genitori degli alunni della scuola materna Collodi.

A quanto pare, dare sfogo a questo disagio ha portato i suoi frutti: l’amministrazione [...]