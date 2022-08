Scarpe da jogging pronte, borracce d’acqua in mano e una buona dose di impegno: domenica 11 settembre, nel contesto dell’immancabile festa patronale, arriva in città la Gassino Strong Race. L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco locale, è alla sua prima edizione, ma le aspettative a riguardo non sono da poco. “La partenza è alle 9.45 di domenica mattina da Piazza Antonio Chiesa, con ritrovo iniziale presso il Salone Polifunzionale Don Camillo Ferrero – spiega Guido Savio, presidente della Pro Loco gassinese – la prima parte del percorso si svolgerà per le vie del centro [...]



