“Non è possibile che dagli amministratori fino a giungere all’ultimo cittadino ci si faccia in quattro per affrontare le sfide che gli ultimi anni ci hanno imposto e poi qualcuno, a Roma, per un punto percentuale in più anticipa di mesi le elezioni, come se non stessimo vivendo una crisi climatica, energetica, internazionale, una pandemia e una guerra in Europa. È inaccettabile”, questi alcuni dei durissimi commenti del sindaco di Gassino Paolo Cugini, espressosi a seguito della caduta del governo Draghi.

Diatribe relative al DL aiuti, i 5 Stelle che vengono meno alla maggioranza, [...]