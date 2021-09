Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. L’ex consigliere del Movimento 5 Stelle di Gassino, Cristian Corrado, compare tra i nomi della lista del Movimento 5 Stelle di San Mauro, in vista delle elezioni del 3-4 ottobre, a sostegno del Sindaco uscente, Marco Bongiovanni.

Il suo impegno politico, però, potrebbe presto tornare in quel di Gassino con una civica “Gassino Domani” che sarebbe pronta a scendere in campo per provare a raccogliere l’eredita di Cugini che tra 3 anni completerà il suo secondo mandato. Entro la fine dell’anno Corrado e i suoi dovrebbero presentare il nuovo progetto politico.

Commenti