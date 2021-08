Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. 30 sindaci entrano in una pizzeria. Sembra l’inizio di una barzelletta, e invece è il principio di una cosa seria: perché la pizzeria non è una qualunque, ma PizzAut a Cassina de Pecchi, un locale gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione; e l’incontro non era conviviale, ma volto proprio a parlare di disabilità insieme alla sindaca di Cassina de Pecchi, ed al senatore [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.