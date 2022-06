login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

“I lavori per il miglioramento sismico della scuola media Savio probabilmente slitteranno all’anno prossimo, con l’aumento del costo delle materie prime siamo in grande difficoltà sui prezzi da applicare e, di conseguenza, anche quelli per cui le aziende si dovrebbero impegnare” ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici di Gassino, a seguito del possibile rinvio dei lavori alla scuola Savio; “non è una nostra negligenza, come non è colpa nostra la guerra in Ucraina o l’aumento esorbitante dei prezzi: è una situazione in cui purtroppo tutti i comuni si sono ritrovati” ha poi [...]