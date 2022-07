I problemi legati al DL Aiuti, quantomai attuali in questo periodo, stanno creando non poche criticità: i dibattiti di Palazzo Chigi, certamente più pomposi, hanno trovato un corrispettivo anche all’interno del parlamentino gassinese, il tutto in occasione del Consiglio Comunale di mercoledì 13 luglio.

Il decreto legge sopracitato, connesso all’emergenza della guerra in Ucraina, prevede al suo interno un aumento del (massimo) 20% sul costo delle materie prime.

Opere pubbliche molto impattanti, come la costruzione della nuova scuola, ovviamente in termini economici risentono di questo rincaro, argomento a riguardo del quale la minoranza gassinese [...]