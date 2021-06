Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“E’ talmente prematuro ipotizzare se si è trattato di un omicidio o di un suicidio che non possiamo nemmeno dire se è un uomo o una donna. Il cadavere è completamente carbonizzato”.

Così il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, dopo il sopralluogo effettuato a Gassino dove questa mattina i carabinieri hanno ritrovato, dentro una Fiat Panda distrutta da un incendio, il cadavere di una persona.

I vigili del fuoco preleveranno a breve il veicolo con all’interno il corpo che sarà portato all’obitorio in modo da non alterare la situazione. “I carabinieri stanno sentendo delle persone, a partire dalla proprietaria della vettura – ha aggiunto Ferrando – in questa fase, così prematura, non possiamo escludere nulla”.

Il ritrovamento del corpo carbonizzato a Gassino è avvenuto questa mattina quando, poco dopo le 7, il proprietario del vigneto ha visto il fumo e ha chiamato il 112.

Il corpo si trovava sul sedile posteriore della vettura, in posizione prona. Il dottor Testi domani lo esaminerà: i vigili del fuoco, a breve, si occuperanno di recuperare l’auto con all’interno il cadavere carbonizzato e la porteranno alla medicina legale di Torino. Secondo i primi riscontri dei carabinieri l’auto, una Fiat Panda, potrebbe essere stata data alle fiamme con della benzina.

La proprietaria della vettura è già stata sentita dai militari: è possibile che abbia prestato l’auto ad un conoscente.



