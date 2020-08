GASSINO TORINESE. Bruno Power presenta il suo nuovo disco

Bruno Barbarossa, aka (in arte, ndr) Bruno Power, Gassinese doc, è un famosissimo dj che ha fatto davvero ballare tutto il mondo. I suoi pezzi sono indimenticati e indimenticabili e, dato che non si ferma mai, sta per presentare la sua nuova opera. Il 10 agosto uscirà infatti la traccia “From the space”, prodotta dall’etichetta francese “Dolma Records”, la più forte etichetta hardtechno della Francia e tra le top dieci etichette mondiali. Lo vederemo, per questa occasione, debuttare sotto lo pseudonimo Powerz.

“Ho avuto la fortuna di vivere e vedere tre evoluzioni musicali: dalla musica progressive, trasformatasi poi in techno e successivamente in hardstyle – ci spiega Bruno -. Per un dj essere preparato e sapere in che direzione va la musica è importante. Anche perchè se riesci ad anticipare questa cosa… è lì che fai la differenza. Se sono ancora qui, dopo trent’anni di musica, vuol dire che sono stato bravo – afferma sicuro di sè -. Oggi sono appassionato della musica di una volta, ma rivista in chiave moderna. Da qui è nato il progetto ‘Puzzle’, un format innovativo che unisce musica e spettacolo, con cui sto facendo serate a Torino, provincia e anche in Liguria. Durante la quarantena ho prodotto un disco basato sul sound che faccio a ‘Puzzle’, una musica che ho constatato piacere molto di più di altre, si tratta di hardtechno, e dal 10 agosto potrete ascoltare tutti il mio “From the space”. Ho provato a sperimentare un sound che soddisfi in pieno le emozioni del mio pubblico e spero di aver fatto centro” afferma sorridendo.

Il sogno di Bruno Power, che poi è la sua realtà, é portare nel mondo la sua musica… ieri, oggi e sempre.

