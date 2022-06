Le condizioni dei parchi cittadini in quel di Gassino sono un argomento sempre più chiacchierato e, come sempre, la comparsa di molteplici lamentele non si è fatta attendere. La differenza questa volta, però, è che a far riecheggiare le critiche sono stati i rappresentanti della minoranza gassinese.

“Sono sempre più numerose le segnalazioni pervenute al nostro gruppo locale che denunciano l’incuria delle aree verdi comunali e delle strade, comprese le aree gioco per bambini e quelle cimiteriali” si legge nell’interrogazione che Alessandro Lorenzon, consigliere di minoranza M5S, e compagni hanno presentato al Sindaco Cugini [...]