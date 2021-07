Ascolta l'Audio Dell'Articolo

GASSINO TORINESE. Con l’inizio del nuovo anno scolastico saranno attivati i servizi scolastici di Mensa e Pre e Post Scuola.

Così come già accaduto per lo scorso anno, si aprono le iscrizioni a detti servizi, con la consapevolezza che potranno esserci delle variazioni, per ora ancora non desumibili, dovute ad un’eventuale proroga dello stato di emergenza sanitaria COVID 19.