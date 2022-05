«Veniamo da due anni di lockdown, avere dei parchi giochi in queste condizioni è inammissibile» questa l’affermazione di Manuel Boccardo, cittadino di Gassino Torinese, a riguardo delle condizioni delle aree gioco per i più piccoli. La prima pietra, per così dire, è stata lanciata da Boccardo la scorsa settimana tramite Facebook: «qui si parla della sicurezza dei bambini, che non si venga a dire che mancano i soldi per fare una saldatura o sostituire 50 cm di pannello in legno» si legge a didascalia del post con tanto di foto dell’incriminato parchetto di via [...]





