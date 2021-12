GASSINO TORINESE. Qualche giorno fa è stato affidato un incarico per progettare le opere di urbanizzazione complementare per la nuova scuola di via Regione Fiore.

L’amministrazione ha affidato l’incarico all’ingegner Pietro Luigi Baffa con studio in Chieri.

I lavori per la realizzazione del nuovo plesso saranno a lungo termine.