“Sceglieremo la ditta a cui assegnare i lavori entro giugno” aveva detto più di un mese fa Andrea Morelli, assessore ai Lavori Pubblici in quel di Gassino, parlando degli interventi previsti sull’illuminazione pubblica cittadina.

Il settore dell’illuminazione pubblica, infatti, è stato individuato da Cugini e compagni come un punto di partenza ideale per una politica di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, essendo tale servizio immediatamente fruibile ai cittadini e connesso a tematiche come la riduzione dell’inquinamento e l’attenzione ai consumi.